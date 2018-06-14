İspanya Milli Takımında Dünya Kupasına saatler kala teknik direktör Julen Lopetegui'nin kovulmasının şoku yaşanmaya devam ediyor.

İspanya basınının iddiasına göre kaptan Sergio Ramos, kararın üzerine sinirlenip İspanya Federasyon Başkanı Luis Rubiales ile kavga etti.

ARAYA PIQUE GİRDİ

Kavganın şiddetlenmesinin ardından araya Barcelona'nın defans futbolcusu Gerard Pique'nin girdiği ve olayın daha çok büyümesini engellediği belirtildi.

REAL MADRID'LE ANLAŞTIĞI İÇİN KOVULDU

İspanya Federasyon Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupasının başlamasına iki gün kala Real Madrid'le anlaşan Julen Lopetegui'yi kovarak yerine eski Real Madridli futbolcu Hierro'yu getirmişti.

Kaynak: haberinburada