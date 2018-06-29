18. Akdeniz Oyunlarında 200 metre finalinde piste çıkan Milli atletimiz Ramil Guliyev 20,17'lik derecesiyle 35 yıllık oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

18. AKDENİZ OYUNLARI'NDA 200 METRE FİNAL YARIŞLARI YAPILDI

İspanya'nın Tarragona şehrinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 18. Akdeniz Oyunları'nda 200 metre final yarışları yapıldı.

20,17'LİK DERECE İLE İLK SIRADA TAMAMLAYIP ALTIN MADALYA KAZANDI

Yarı finaldeki 20,50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5. kulvarda koştuğu final yarışını ise 20,17'lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: haberinburada