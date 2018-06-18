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Ramazan Bayramı tatili bitti, trafik çilesi bitmedi!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİTTİ, TRAFİK ÇİLESİ BİTMEDİ!

Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine dönen tatilciler nedeniyle birçok şehirde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler nedeniyle Kocaeli TEM geçişinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti.

Tarih : 18 Haziran 2018, 01:10
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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile giden tatilcilerin TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

GECE SAATLERİNDE DE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu Kocaeli TEM geçişinde gece saatlerinde de yoğunluk devam etti.Trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri geçişleri rahatlatmak için başlattığı çalışmalarını sürdürdü.

EKİPLER NÖBETTE BEKLİYOR

Yoğunluk sebebi ile meydana gelen kazalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların yolda daha rahat ilerleyebilmesi için her 5 kilometrede bir nöbette bekliyor. Öte yandan, trafiğin gecenin ilerleyen saatlerinde rahatlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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