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Ramazan Ayının Gelişini Kutlamak İçin Havaya Ateş Açtı, Kendini Ayağından Vurdu

RAMAZAN AYININ GELİŞİNİ KUTLAMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI, KENDİNİ AYAĞINDAN VURDU

Düzce'de, Ramazan'ın gelişini kutlamak isteyen genç, havaya ateş ederken yanlışlıkla kendisini ayağından vurdu.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Ramazan Ayının Gelişini Kutlamak İçin Havaya Ateş Açtı, Kendini Ayağından Vurdu(6/10)2

Düzce'de, Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlamak isteyen bir kişi tüfeğini doldur-boşalt yaparken kendini ayağından vurdu.

DOLDUR BOŞALT YAPARKEN KENDİNİ AYAĞINDAN VURDU

Olay akşam saatlerinde, Aydınpınar Köyü'nde meydana geldi. Sami A., Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlamak istedi. Havaya iki kez ateş eden Sami A. daha sonra tüfeğini doldur-boşalt yapmak istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Sami A.'nın ayağına saplandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sami A. tedavi altına alındı.

10 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Düzce Valiliği'nin talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde Düzce'de gelenek haline gelen havaya ateş ederek Ramazan ayı kutlamalarına karşın devriyelerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde havaya ateş ederken yakalanan 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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