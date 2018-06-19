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Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz!
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Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz!

RAMAZAN AYINDA 41 KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ!

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz!(9/10)5

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı. "Sunnionline" haber sitesine konuşan Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, İranşehr'deki "patolojik" sorunun kentte güven ortamının bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

"EMNİYET TEŞKİLATININ KONU ÜZERİNE HASSASİYETLE EĞİLMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Yöneticilerin konuyla ilgili etkili kararlar almaları gerektiğini belirten İsmailzehi, "Adalet ve emniyet teşkilatının konu üzerine hassasiyetle eğilmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili söylentilere halkın kulak vermemesi gerektiğini dile getiren İsmailzehi, halka sükûnet çağrısında bulunarak kentin güvenliğine zarar verecek gösterilerde bulunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

RAMAZAN AYINDA 41 KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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