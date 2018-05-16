RAMAZAN AYI BESLENME ÖNERİLERİ! SAHURDA NE YEMELİYİZ? SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte İslam alemi iftar ve sahur heyecanı yaşıyor. En çok merak edilenlerin başında ise sahurda ne yemeliyiz? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda yenilmemesi gereken yiyecekler nelerdir? soruları ge
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte İslam alemi iftar ve sahur heyecanı yaşıyor. Türkiye'de 16 saati bulacak olan oruç ibadetine başlanıyor. Vücudu oruca alıştırmak için tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerekiyor. Ramazan'da tok tutan yiyeceklere ve en önemlisi susuzluğa derman olacak içeceklere ihtiyaç duyulacak. Peki sahurda ne yemeliyiz? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda yenilmemesi gereken yiyecekler nelerdir? İşte Ramazan ayını sağlıklı beslenerek geçirmenizi sağlayacak ayrıntılar...
Kaynak: haberinburada
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