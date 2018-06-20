RAMAZAN ATEŞKESİ BİTTİ! TALİBAN 30 AFGAN ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban'ın iki kontrol noktasına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 30 asker öldü.
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban'ın iki kontrol noktasına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 30 asker öldü.
TALİBAN MİLİTANLARI İKİ KONTROL NOKTASINA SALDIRDI
Badgis İl Konseyi Başkanı Abdülaziz Beg, Taliban militanlarının Bala Murgha bölgesinde iki kontrol noktasına saldırdığını ve yardıma gelen güçleri tuzağa düşürdüğünü söyledi.
EN AZ 30 AFGAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
Beg, dün akşamdan bu sabaha kadar süren saldırılarda en az 30 Afgan askerin hayatını kaybettiğini, militanlardan da ölenler olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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