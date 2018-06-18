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Rafael da Silva Türkiye'ye geliyor! Son pürüzler kaldı

RAFAEL DA SİLVA TÜRKİYE'YE GELİYOR! SON PÜRÜZLER KALDI

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk resmi imzayı Lyon'da forma giyen Rafael da Silva'ya attırmak istiyor.

Tarih : 18 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Rafael Da Silva Türkiye'ye Geliyor! Son Pürüzler Kaldı(9/10)5

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transferde önceliği sağ bek ve santrfor bölgelerine veren Beşiktaş, Lyon'un Brezilyalı sağbeki Rafael da Silva için son görüşmeleri yapıyor. Fransız ekibi ile 5 milyon Euro seviyesinde başlayan pazarlıkların 2 haftalık süreçte Beşiktaş'ın istediği seviyelere geldiği ve final görüşmelerinin bu hafta yapılacağı öğrenildi.

SON PÜRÜZLER KALDI

Beşiktaş transfer komitesi hafta sonuna kadar Fransa'ya giderek Lyon yetkilileri ve Rafael'in kendisi ile bir araya gelecek ve bu görüşmelerde resmi imzayı attırmaya çalışacak. Lyon ile hemen hemen tüm konularda anlaşılmasına rağmen sonraki satıştan pay ve bonuslar konusunda pürüzlerin kaldığı ve bu pürüzlerin de Fransa'da yapılacak yüz yüze görüşmelerle çözümleneceği öğrenildi.

ADRİANO VE MARCELO RAFAEL'İN BEŞİKTAŞ'IN SEÇMESİNDE ETKİLİ ODU

7 sezon Manchaster United ve 3 sezon Lyon'da oynayan Rafael da Silva'nın Beşiktaş'ın teklifine evet demesinde Adriano ve Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı Marcelo etkili oldu. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i seçmekle en doğru tercihini yapacağını söyleyen Marecelo'nun yanı sıra Beşiktaş ve Türkiye ilgili bilgi aldığı Adriano'nun verdiği referansların Rafael üzerinde oldukça fazla etki yarattığı bildirildi.

SANTRFOR İÇİN BEKLEME KARARI

Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan Beşiktaş, Negredo ve Vagner Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca bekleme kararı aldı. Yönetimin satmak istemesine karşın gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması şu an için transfer komitesinin elini ayağını bağlamış durumda. İki oyuncunun aldığı ücretin yıllık 6 milyon 350 bin Euro olması, teklif sunulan golcülerin bekletilmesine ve Demba Ba örneğinde olduğu gibi başka kulüplerin devreye girmesine yol açıyor. Bu sebeple bir süre bekleme kararı olan transfer komitesi, son çare olarak her iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak ve sonrasında santrafor transferi yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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