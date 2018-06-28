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Quaresma için olay sözler: Eşeğe eşek denir

QUARESMA İÇİN OLAY SÖZLER: EŞEĞE EŞEK DENİR

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma için, "Benim kültürümde eşeğe eşek" dedi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Quaresma İçin Olay Sözler: Eşeğe Eşek Denir(9/10)5

İran maçının ardından İran teknik direktörü Carlos Queiroz, Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledikten sonra Ricardo Quaresma ile söz dalaşına girmişti. Queiroz, maçın ardından "Ricardo ne söyleyecekse söylesin, cesur olsun" yorumunu yapmıştı.

QUARESMA'DAN QUEIROZ PAYLAŞIMI

Ricardo Quaresma ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatım boyunca ön yargıdan dolayı acı çektim, bu beni daha da güçlendirdi, beni daha iyi bir insan yaptı. Ön yargılara yanıtım her zaman hayalini kurduğum yere ulaşmak için daha sıkı çalışmak daha fazla mücadele etmek oldu. Nereden geldiğimi ve nereye gitmek istediğimi biliyorum. Gitmek istediğim yere yalnız değil takımımla gitmek istiyorum. Önümüzde Uruguay maçı var ve o maça odaklanıyoruz." sözlerini kullanmıştı. Quaresma'nın bu paylaşımda kullandığı görsel de dikkat çekmişti.

"BENİM KÜLTÜRÜMDE EŞEĞE EŞEK DENİR"

İran teknik direktörü Queiroz ise son yaptığı açıklamada "Benim kültürümde eşeğe eşek denir. Quaresma'nın cesaret eksikliği var. İran için neler yaptığımı göremiyor bile. Tanrı büyüktür. O kadar büyüktür ki eşekler bile cennete gidebiliyor. Quaresma, teknik direktörü Joao Pinto'ya benim kim olduğumu sorun, o anlatır. Kaç oyuncuyu milli takıma sokmuşum bir sorsun. Sonra trivelasını yapmaya devam etsin." dedi.

Bir dönem Portekiz Milli Takımının da teknik direktörlüğünü yapan Carlos Queiroz, Ricardo Quaresma'yı kadroya almamıştı ve iki ismin arası o günden sonra açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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