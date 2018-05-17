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QNB Finansbank'ın Aramaları, Müşterileri Bunalttı

QNB FİNANSBANK'IN ARAMALARI, MÜŞTERİLERİ BUNALTTI

QNB Finansbank, komisyon ve ücret gelirlerini artırmak için müşterilerini yakın markaja aldı. Sürekli telefonla arayan ve SMS atan banka, vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Qnb Finansbank'ın Aramaları, Müşterileri Bunalttı(6/10)2

QNB Finansbank, bir taraftan komisyon ve ücret gelirlerini artırmak ve daha fazla kredi vermek için müşterileri yakın markaja aldı. Özellikle bireysel kredi pazarlamak için müşterileri cep telefonundan arayıp SMS yağmuruna tutan banka, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

DİLEKÇE VERİLMESİNE RAĞMEN ARAMALAR KESİLMİYOR

Müşterilerin, banka şubesine dilekçe vererek arama ve SMS atılmasının engellemesini istemesine rağmen bankanın hala ısrarla araması vatandaşları bunalttı.

ISRARLI ARAMALAR, MÜŞTERİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Türkiye'de kişisel verilerin korunması için 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu'nda işletmelere tanınan iki yıllık uyum süreci dolmasıyla vatandaşlar SMS yağmurundan kurtuldu ancak QNB Finansbank'ın ısrarlı aramaları, müşterileri çileden çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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