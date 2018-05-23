PUTİN'İN MERKEL'E VERDİĞİ ÇİÇEK ALMANYA'YI KARIŞTIRDI!
Rusya lideri Vladimir Putin'in, geçen hafta Soçi'de buluştuğu Şansölye Angela Merkel'e verdiği çiçek Almanya basını tarafından aşağılayıcı bulundu.
Almanya'nın önde gelen bulvar gazetelerinden Bild, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i aşağıladığını iddia etti.
İki lider, geçen hafta Soçi'de bir araya gelmiş ve Putin, ülkesini ziyaret eden diğer kadın siyasetçilere verdiği gibi Merkel'e de gül buketi takdim etmişti.
"ELİNİ SIKMAKLA YETİNMELİ"
Bild'e göre Putin, verdiği çiçekle, Alman Şansöylesi'ne kadın olduğunu ve yerini bilmesi gerektiğini hatırlattı. Gazete, "Merkel'e hediye edilen buketin ardında bir mesaj vardı. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.
RUSYA YANIT VERDİ
Rusya'dan yanıt ise gecikmedi. Parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya şunları söyledi: "Kadınlara çiçek vermek harika bir gelenek ve ayrıcalıktır; kadın politikacı ya da devlet başkanı olsa da. Bunda aşağılayıcı bir şey aramak insanlık açısından eksiklik demektir. Bu mantıkla muhatabına 'hanımefendi' ya da 'frau' diye hitap etmek de aşağılamaktır."
Kaynak: haberinburada
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