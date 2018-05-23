Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak
Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler
Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı
Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'den Şampiyonlar Ligi İsyanı
Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki
Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti
Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi
Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi
Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya
Erdoğan'dan Yer Sofrasında İftar!
Muharrem İnce'nin Mazot Çıkışına Fakıbaba'dan Cevap Geldi: 2 Lira 35 Kuruşa Veriyoruz

Putin'in Merkel'e verdiği çiçek Almanya'yı karıştırdı!

PUTİN'İN MERKEL'E VERDİĞİ ÇİÇEK ALMANYA'YI KARIŞTIRDI!

Rusya lideri Vladimir Putin'in, geçen hafta Soçi'de buluştuğu Şansölye Angela Merkel'e verdiği çiçek Almanya basını tarafından aşağılayıcı bulundu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!(9/10)5

Almanya'nın önde gelen bulvar gazetelerinden Bild, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i aşağıladığını iddia etti.

İki lider, geçen hafta Soçi'de bir araya gelmiş ve Putin, ülkesini ziyaret eden diğer kadın siyasetçilere verdiği gibi Merkel'e de gül buketi takdim etmişti.

"ELİNİ SIKMAKLA YETİNMELİ"

Bild'e göre Putin, verdiği çiçekle, Alman Şansöylesi'ne kadın olduğunu ve yerini bilmesi gerektiğini hatırlattı. Gazete, "Merkel'e hediye edilen buketin ardında bir mesaj vardı. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.

RUSYA YANIT VERDİ

Rusya'dan yanıt ise gecikmedi. Parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya şunları söyledi: "Kadınlara çiçek vermek harika bir gelenek ve ayrıcalıktır; kadın politikacı ya da devlet başkanı olsa da. Bunda aşağılayıcı bir şey aramak insanlık açısından eksiklik demektir. Bu mantıkla muhatabına 'hanımefendi' ya da 'frau' diye hitap etmek de aşağılamaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Putin  İn  Merkel  E  Verdiği  Çiçek  Almanya    Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER