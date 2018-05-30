Türkiye Bastırdı! Nato, Pyd'yi Terör Örgütü Olarak Kabul Etti
Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
Aziz Yıldırım: Bir Daha Adaylık İçin Fenerbahçe'nin Kapısından Geçmem
Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti
İnce, Delil Olarak Gösterdi, Nasuhi Güngör, Kitabını Yalanladı!
Salah İçin Olay Sözler: Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı
Yaprak Dökümü Sürüyor! Ünlü Ekran Yüzü Serdar Cebe'nin Görevine Son Verildi
Öldürüldü Denilen Gazeteci Canlı Yayında Ortaya Çıktı!
Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Görüntülendi!
Kritik Mgk Sona Erdi, Ana Gündem Maddesi: Seçim!
5 Yıl Önce Kurdukları Mobil Oyun Şirketini 250 Milyon Dolara Sattılar
Mısırlı Futbolcu Mohamed Salah, Dünya Kupasına Yetişiyor
Fıfa, Suudi Arabistanlı Hakem Al-Mirdasi'yi Dünya Kupasından Çıkardı
İyi Parti'ye Geçtikten Sonra Chp'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik
Beşiktaş'ta Anderson Talisca Defteri Tamamen Kapandı
Arjantinli Yıldız Messi, Türk Dizisi Hayranı Çıktı
İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın
Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!

Putin'den Kritik TürkAkım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti

PUTİN'DEN KRİTİK TÜRKAKIM AÇIKLAMASI: BULGARİSTAN ROTASINI ERDOĞAN'DA TEYİT ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da alternatiflerden birisi. Erdoğan da telefon görüşmemizde teyit etti" dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti(10/10)6

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

"TÜRKAKIM PROJESİNİ ERDOĞAN'LA İSTİŞARE EDİYORUZ"

Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

"KUZEY AKIM 2 PROJESİ İLE İLGİLİ KONULAR HALA AÇIK"

TürkAkım üzerinden Avrupa'ya sevk edilecek doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin, "Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları sağladığımız tüm sevk noktalarının genel durumuna bağlı. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala açık." diye konuştu.

BULGARİSTAN'A UZANMASI NOKTASINDA İTİRAZ BULUNMUYOR

Borisov da TürkAkım projesinde ikinci hattın Bulgaristan'a uzatılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede TürkAkım'ın Bulgaristan'a uzanması fikrine kimsenin itiraz etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.

GÜZERGAH SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Putin  Den  Kritik  Türkakım  Açıklaması  Bulgaristan  Rotasını  Erdoğan  Da  Teyit  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER