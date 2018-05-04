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Putin'den dünyaya gözdağı! 'Hançer'ini tanıtacak

PUTİN'DEN DÜNYAYA GÖZDAĞI! 'HANÇER'İNİ TANITACAK

Rusya Savunma Bakanı, Putin'in kamuoyuna duyurduğu Kinjal (Hançer) hipersonik füze sisteminin Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacağını söyledi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak(7/10)3

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'ta kamuoyuna duyurduğu Kinjal (Hançer) hipersonik füze sisteminin Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda tarihi Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacağını söyledi.

KJİNAL HİPERSONİK FÜZE SİSTEMİ KIZIL MEYDAN'DA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferi her yıl 9 Mayıs'ta kutlayan Rusya, bu yılki zafer etkinliklerinde askeri gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şoygu'ya göre Kinjal hipersonik füze sistemi, Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreninde ilk kez görücüye çıkacak. Şoygu, MiG-31K avcı uçaklarının törene Kinjal füze sistemleriyle donatılarak katılacağını belirtti.

TÖRENE ÇEŞİTLİ UÇAKLAR DA KATILACAK

Şoygu, törene 5. nesil avcı uçağı Su-57, Su-30SM ve MiG-29SMT savaş uçakları, Tu-160 ve Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ile uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin de katılacağını vurguladı. Kızıl Meydan semalarında 150-500 metre irtifada saatte 200-600 km hızla seyredecek Rus pilotlar, gösteri düzenleyecek.

PUTİN "YENİLMEZ" SİLAH SİSTEMLERİNDEN SÖZ ETMİŞTİ

Bu arada Şoygu, törende Rus ordusunun modern yüzünü yansıtan toplam 190 askeri aracın hazır olacağının altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti.

KİNJAL HİPERSONİK SİLAHI

Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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