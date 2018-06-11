Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'da gerçekleşecek olması nedeniyle bir video yayınladı. Rusya'ya gelen ülkelerin milli takımları, teknik ekipleri, ülkelerin devlet başkanları, kabine üyeleri ve bürokratları ve taraftarlara konuşma yapan Putin, "Misafirlerimizin, sporcuların ve taraftarların rahat edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Dünyaya ülkemizin kapılarını ve kalplerimizi açtık" dedi.

"RUSYA'YA HOŞ GELDİNİZ"

Putin, sadece desteklediğiniz takımların ve yetenekli oyuncuların değil, Rusya'nın da size unutulmaz izlenimler bırakacağını düşünüyorum diyerek "FİFA Dünya Kupası'na hoş geldiniz. Rusya'ya hoş geldiniz" dedi. Kremlin'in resmi web sitesinde yayınlanan video, kısa sürede televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlandı.

Kaynak: haberinburada