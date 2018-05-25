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Putin'den Abd'ye S-400 Çıkışı: Erdoğan'a Baskı Onu Cesaretlendirir
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Putin'den ABD'ye S-400 çıkışı: Erdoğan'a baskı onu cesaretlendirir

PUTİN'DEN ABD'YE S-400 ÇIKIŞI: ERDOĞAN'A BASKI ONU CESARETLENDİRİR

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor, aksine bu, onu cesaretlendirecektir" dedi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Putin'den Abd'ye S-400 Çıkışı: Erdoğan'a Baskı Onu Cesaretlendirir(6/10)2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor, aksine bu, onu cesaretlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SEÇİM YAPMA HAKKINA SAHİPTİR"

Putin, "Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahiptir" dedi.

"ERDOĞAN'A BASKI ARAÇLARINI KULLANARAK SONUÇ ELDE ETMEK ÇOK ZOR"

Türkiye'nin S-400 sistemleri ile dünyanın en gelişmiş sistemini almaya karar verdiğini belirten Putin, "Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor, aksine bu, onu cesaretlendirecektir" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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