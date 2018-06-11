PUTİN, SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELEDE EMEĞİ GEÇEN ÜLKELERİ SIRALADI! LİSTEDE TÜRKİYE'DE VAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Suriye'de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi. Listede Türkiye'de yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi. Listede Türkiye'de yer aldı.
SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK VEREN ÜLKELERİ SIRALADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şangay kentinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Suriye'de terörle mücadeleye destek veren ülkeleri listeledi.
İRAN, TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN
Putin, İran, Türkiye ve Kazakistan'ın bölgede terörle mücadele konusunda emek verdiğini ifade etti. Putin, Esad'ın da Ocak ayında Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi'nin tüm konvansiyonlarına uyduğunu söyledi.
PUTİN, ESAD'IN YENİ BİR ANAYASA HAZIRLANMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTIĞINI DUYURDU
Putin, aynı zamanda Esad'ın Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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