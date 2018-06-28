Yoğun temposuna ara veren Rusya Devlet Başkanı Putin, Kızılmeydan'da FIFA Başkanı ile futbol oynadı. Putin, Casillas'ın koruduğu kaleye şut çekti.

PUTİN YEŞİL SAHALARA İNDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası için hazırlanan futbol parkında sporcu kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

Putin, yoğun temposuna ara vererekFIFA Başkanı İnfantino ve çocuk futbolcular ile birlikte yeşil sahaya çıktı.

PUTİN'İN ŞUTU CASİLLAS'ıN KUCAĞINDA KALDI

Putin'in etkisiz kalan ilk şutu etkinliğe katılan Porto kalecisi Iker Casillas'ın kucağında kalırken, Infantino'nun attığı pası başarıyla karşılan Putin'in ikinci şutu hedefi buldu.

Ancak kaleyi koruyan genç kaleci Putin'in şutunu başarıyla kurtardı. Etkinlikte Barcelona kulübünün eski kaptanı Carles Puyol da hazır bulundu.

Kaynak: haberinburada