PUTİN İLE ESAD SOÇİ'DE BİR ARAYA GELDİ
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Lideri Esad'ın Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Lideri Esad Soçi'de bir araya geldi.
SÖZCÜ PESKOV AÇIKLADI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.
Peskov, "Bugün Soçi'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme gerçekleşti. Esad, Soçi'ye çalışma ziyaretinde bulundu" diye açıkladı.
İki ülke lideri daha önce geçtiğimiz kasım ayında da Soçi'de bir araya gelmişti.
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Peskov, iki ülke liderinin Suriye'deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini aktardı.
Putin, Esad ile görüşmede, "Teröristler, Suriye'nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye'nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam'dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı" ifadelerini kullandı.
Rus lider, "Halihazırda, tüm bu askeri başarıların ardından elbette tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşullar oluşturulmuş oldu" dedi.
Kaynak: Sputnik
Kaynak: haberinburada
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