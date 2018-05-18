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Putin ile Esad Soçi'de Bir Araya Geldi

PUTİN İLE ESAD SOÇİ'DE BİR ARAYA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Lideri Esad'ın Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiğini duyurdu.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Putin İle Esad Soçi'de Bir Araya Geldi(5/10)1

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Lideri Esad Soçi'de bir araya geldi.

SÖZCÜ PESKOV AÇIKLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.

Peskov, "Bugün Soçi'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme gerçekleşti. Esad, Soçi'ye çalışma ziyaretinde bulundu" diye açıkladı.

İki ülke lideri daha önce geçtiğimiz kasım ayında da Soçi'de bir araya gelmişti.

PUTİN: TERÖRİSTLER SURİYE'NİN KİLİT NOKTALARINDA SİLAH BIRAKTI

Peskov, iki ülke liderinin Suriye'deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini aktardı.

Putin, Esad ile görüşmede, "Teröristler, Suriye'nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye'nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam'dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı" ifadelerini kullandı.

Rus lider, "Halihazırda, tüm bu askeri başarıların ardından elbette tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşullar oluşturulmuş oldu" dedi.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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