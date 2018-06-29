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Pusulaya not yazan Konyalı seçmene yetkililer ulaştı! Bakın ne istiyor

PUSULAYA NOT YAZAN KONYALI SEÇMENE YETKİLİLER ULAŞTI! BAKIN NE İSTİYOR

Seçimlerde oy pusulasına "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notuyla birlikte numarasını yazan Meryem Bayrak'a yetkililer ulaştı. Ev adresi alınan Bayrak, "Para değil, kanun maddesi istiyorum" dedi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Pusulaya Not Yazan Konyalı Seçmene Yetkililer Ulaştı! Bakın Ne İstiyor(7/10)3

24 Haziran günü oy pusulasına "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notunu yazan Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı. Görevliler tarafından ev adresi alınan Bayrak, "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" diye konuştu.

YETKİLİLER ULAŞTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da seçimde oy pusulasının üzerine yazdığı "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notu ile gündeme gelen Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı.

"EN BÜYÜK HAYALİME ADIM ADIM KAVUŞUYORUM"

Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkiler biriminden aranıp ev adresinin alındığını ve görüşmek isteme nedeninin sorulduğunu belirten Bayrak "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" dedi.

"PARA DEĞİL, KANUN MADDESİ İSTİYORUM"

Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini ise şu sözlerle anlatı: "Esnaf olan eşim 2012 yılında 37 yaşında kanserden vefat etti. Vefatının 5. ayından itibaren eşimin borçları ile ilgili icralar gelmeye başladı. Eşimin ticari borçlarını bilmediğim için reddi miras yapmadım. Sonrasında da reddi miras süresi geçtiği için tüm borç bana kaldı. Şu an tahminen faizi ile birlikte 1 milyon liraya yakın eşimden kalan borç var. Cumhurbaşkanımızdan reddi miras süresi ile ilgili bir kanun çıkarılmasını talep edeceğim. Amacım asla para istemek değil. Bu kanun maddesi yüzünden mağdur olmuş binlerce insan var."

"BENİ SUÇLAYANLARLA HESAPLAŞACAĞIM"

11 yaşındaki oğluna çalışıp bakacağını ve kimseden maddi beklentisi olmadığını ifade eden Bayrak "Sosyal medyada halimi bilmeden beni suçlayanları asla affetmeyeceğim. Onlarla hem yargı hem ilahi adalette hesaplaşacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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