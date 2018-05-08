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PUİS'ten akaryakıtta zam çıkışı! Araç sahiplerinin yüreğine su serpti

PUİS'TEN AKARYAKITTA ZAM ÇIKIŞI! ARAÇ SAHİPLERİNİN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz." dedi

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti(9/10)5

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var, sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." dedi

"ŞU ANDA HİÇBİR ŞEKİLDE ZAM GÖRÜNMÜYOR ZATEN"

Okumuş, PÜİS olarak piyasaları izlediklerini ve fiyat oluşumlarında bir değişiklik görmediklerini aktardı. Akaryakıt fiyatlarının yalnızca dolar kuru veya petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmediğini belirten Okumuş, "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var. Sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"PETROL FİYATI, DOLAR KURU VE DÜNYADAKİ PETROL PİYASALARINDAKİ DEĞİŞİMLERLE İLGİLİ YANSIMALARI İZLİYORUZ"

Okumuş, geçmişte petrol fiyatı ve dolar kuru düşerken benzin fiyatında artışa gidilebildiğini hatırlatarak, "Petrol ve dolar kuru düşerken benzine 13 kuruş zam geldiğini gördük. Bu ABD'deki petrol kuyu sayısının ve benzin stoklarının artması azalmasıyla ilgili bir şey. Sektörde çok fazla ahkam kesen var. Biz sektörde 5 iş günü programını takip ediyoruz. Bu program dahilinde, petrol fiyatı, dolar kuru ve dünyadaki petrol piyasalarındaki değişimlerle ilgili yansımaları izliyoruz. Akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini bu veriler kapsamında ele alıyoruz. Dolayısıyla akaryakıt zammı geri çekildi diye bir şey de yok. Zam gelmedi ki geri çekilsin." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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