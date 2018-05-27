PUCCA VE OYUNCU EŞİ OSMAN KARAGÖZ BOŞANIYOR
Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu eşi Osman Karagöz boşanmaya karar verdi. Pucca, boşanma haberini Instagram hesabından verdi.
2015 yılında oyuncu Osman Karagöz ile dünya evine giren Selen Işık Pınar, boşanma kararı aldı. Pınar, boşanma haberini sık sık hayatından paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
"ÇOK UĞRAŞTIM AMA OLMADI"
"Öncelikle bunu buradan açıklamak dünya saçması onu söylemek istiyorum.Osi (Osman Karagöz) ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı. Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Zaten çok uzun zamandır farkındasınızdır yalnızdım. Eminim çok eğlenceli bir baba, çok güzel bir ebeveyn, Batı'nın en yakın arkadaşı olacak. O konuda asla şüphem yok."
"KARI-KOCA OLARAK SINIFTA KALDIK"
"Ama karı koca olarak ikimiz sınıfta kaldık maalesef... Benim de onun da çok hatalarımız oldu. Sizden tek ricam bu süreçte ne olur beni üzmeyin. İnsan evinden orta sehpayı bile atarken bin kez düşünüyor... Bin kez değil, milyon kez düşündüm. Ve hepsinin sonu, ayrılığa vardı...
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK İSTEDİ
Yaşadığı zorlu günler için sevenlerinden destek bekleyen Pucca sözlerine şöyle devam etti: "En azından bana güzel şeyler söyleyin, güçlü kadın hikayeleri anlatın. Kendinizden örnek verin. Çünkü bu karar benim ya da onun için değil; Batı için. Bazen olmuyor. Gerçekten olmuyor. Sonuna kadar aşık ol, çabala, Çırpın, yok! Onun için de aynı şekilde bu arada. Bunu buradan yazmak deli saçması ama her şeyi kitapta, blog yazısı olarak yazan bir insan olarak sanırım gerekli. Bu canavarı kendim yarattım, şimdi sonucuna katlanmalıyım."
Selen Pınar Işık ile Osman Karagöz'ün geçtiğimiz yıl nisan ayında Batı adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.
Kaynak: haberinburada
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