PSG'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RESMEN BELLİ OLDU
Fransa şampiyonu PSG, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alman teknik adam Thomas Tuchel'i getirdi. Tuchel, Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.
Bu sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Fransa Lig Kupası'nı kazanmayı başaran Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenerek beklentileri karşılayamamıştı.
EMERY, ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ BAŞARISIZ SONUÇLARIN ARDINDAN AYRILIK KARARI ALMIŞTI
Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Unai Emery'nin sezon sonunda ayrılık kararı almasıyla Fransız temsilcisi, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Tuchel son olarak 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Borussia Dortmund'da görev yapmış ve geçen sezonu dinlenerek geçirmişti.
Kaynak: haberinburada
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