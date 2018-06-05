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'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti
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'Prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti

'PROMPTER' TARTIŞMASINA NEDEN OLAN TAYYİP ELÇİ KONUŞTU: HOŞ GÖRMEDİ, KONUŞMAYI KESTİ

Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çıkan "Promter bozuldu" haberlerini yalanlayarak, "Misafirine yapılan muameleyi hoş görmediği için konuşmasını kesti" dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : 'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'daki iftar programında ayakta kaldığını görerek konuşmasına ara verip yer bulmasını sağladığı Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, "Bir alicenaplık gösterdi. Kendisi misafirine yapılan bu muameleyi hoş görmedi ve o süre içerisinde konuşmasını kesti. Arkasında da haddimiz olmayarak bir nevi özür diledi." dedi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'da kentteki temasları kapsamında kanaat önderleriyle bir araya geldiği TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Elçi, AA muhabirine, bazı basın yayın organlarında Erdoğan'ın konuşmasına kendisi için ara vermesinin, "prompterin bozulması nedeniyle konuşamadı" şeklinde lanse edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"NAMAZ KILMAK İÇİN İZİN İSTEDİM"

"Benim sebep olduğum bir meseleden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir kampanyanın başlatılmış olması ayrıca beni üzdü." diyen Elçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanaat önderleri iftara davet edilmişti. Her bir ilden 2 kişi de temsilci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın protokol masasında yer almıştık. Beraber yemek yedik, sohbet ettik, ülkenin bazı sorunlarını dile getirdik, müzakere suretiyle hasbihal etme fırsatı bulduk. Kendileri de hüsnü teveccüh gösterdiler, ilgilendiler, dinlediler. Akşam namazı vakti gecikince Cumhurbaşkanımızdan izin isteyerek namaz kılmak için ayrıldım. Ben ayrılırken Sayın Mehdi Eker konuşuyordu. Döndüğümde Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyordu. Doğal olarak 2 binden fazla insanın olduğu yerde hepsi yakından görmek, dinlemek, resim çekmek ister. Bunun için sahneye doğru yoğun bir teveccüh olmuştu. Korumaları da sahnenin ön tarafında hilal şeklinde bir şerit oluşturmuşlardı."

"ALİCENAPLIK GÖSTERDİ"

Elçi, korumaların arasından masasına geçmek istediğinde nezaketle, "Hocam konuşma başladı. Önden değil de arkadan dolanıp, gitseniz." denildiğini aktararak, diğer istikametten masasına doğru giderken Erdoğan'ın konuşmasını kestiğini fark ettiğini söyledi.

"Ben de o an için ne oldu anlamadım. Geldiğimde benim oturduğum sandalyede bir vatandaşın oturduğunu gördüm. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu sandalye boştu. Bir an tereddüt ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bana işaret ederek 'buyurun' dedi. Cumhurbaşkanımızın sandalyesine oturarak, konuşmalarını dinledik." ifadelerini kullanan Elçi, konuşmanın ardından Erdoğan'ın kendilerine doğru yöneldiğini aktardı.

Elçi, bu sırada Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "Hocam korumalar yanlış yaptı. Kusura bakmayın." dediğini belirterek, "Bir alicenaplık gösterdi. Kendisi misafirine yapılan bu muameleyi hoş görmedi ve o süre içerisinde konuşmasını kesti. Arkasından da haddimiz olmayarak bir nevi özür diledi." diye konuştu.

"PROPAGANDA MALZEMESİ YAPILMASI BENİ ÜZDÜ"

Yaşanan bu olayın bazı basın yayın organlarında farklı yansıtıldığına dikkati çeken Elçi, şunları kaydetti: "Allah bizden herhangi bir haberi aldığımızda hemen inanmamamızı, araştırmamızı istiyor. Özellikle kasıtlı haber yapan medyanın ne kadar büyük bir yanlışta olduğunu gördük. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir zatın da mitinginde bunu propaganda malzemesi yapması bunun üzerinden rakiplerini vurmaya çalışması ayrıca trajikomik geldi. Doğrusu çok üzüldüm. Hem medya hem siyasetçilerimizin böyle bir duruma düşmesini yadırgadım. Araştırıp, doğrusunu öğrensek hem böyle yalan haberleri yaymış olmayız, böyle tuzaklara düşmüş olmayız."

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Kaynak: haberinburada



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