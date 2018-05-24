PROF. AHMET MARANKİ'DEN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER
Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı.
SUNUCU MÜDAHALE ETTİ
Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söyledi.
Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalıştı.
İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;
"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek olan bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı.
İşte tepkilerden bazıları;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş
- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Geri Döndü! 1'i Çocuk, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
- Yaşamaz Denilen Çenesiz Dana 600 Kiloya Ulaşınca Talipleri Arttı
- Bahçeli'den Dolar Kuru Yorumu: 2001'de Hedef Ecevit'ti, Şimdi Erdoğan
- Yüz Nakli İle Hayatı Değişen Uğur Acar'ın Son Hali
EKONOMİ HABERLERİ
- Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
- Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
- Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar