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PROF. AHMET MARANKİ'DEN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER


Prof. Ahmet Maranki'den canlı yayında skandal sözler
Tarih : 24 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Prof. Ahmet Maranki'den Canlı Yayında Skandal Sözler(6/10)2

Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

SUNUCU MÜDAHALE ETTİ

Akit TV ekranlarında yayınlanan 'Bilgi Savaşları' isimli programa katılan Prof. Dr. Maranki, seçimleri beklediklerini eğer başarısız olurlarsa Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirirken, sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil de...' ifadesiyle ortamı yatıştırmaya çalıştı.

İşte Maranki'nin kan donduran o sözleri;

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Prof. Dr. Maranki'nin bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı 24 Haziran öncesi infial yaratabilecek olan bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı.

İşte tepkilerden bazıları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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