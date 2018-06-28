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Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
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Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor

PRİM BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE MÜJDE: BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNİYOR

1 Mayıs 2018 tarihine kadar olan Bağ-Kur prim borçları siliniyor. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

Tarih : 28 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor(5/10)1

31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan Bağ-Kur prim borçları siliniyor. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

BİRÇOK KİŞİ ÖDEYEMEDİKLERİ BAĞ-KUR PRİM BORÇLARINI SİLDİRMEK İÇİN BAŞVURUYOR

Edirne'de birçok kişi, ödeyemedikleri Bağ-Kur prim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağ-Kur servisine başvuruyor.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Yetkililer, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

31 AĞUSTOS 2018'DEN SONRA BORÇLAR OTOMATİK OLARAK SİLİNECEK

Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağ-Kur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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