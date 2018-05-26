PREMİER LİGE YÜKSELEN SON TAKIM BELLİ OLDU
İngiltere Championship play-off final maçında Fulham, Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek Premier Lige yükseldi.
Fulham, tekrar Premier Lig'de! İngiltere Championship play-off final maçında Wembley stadında Aston Villa ile karşılaşan Fulham, rakibini 1-0 geçerek Premier Lig'e çıkan son takım oldu.
Wembley'de oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren tek gol, 23. dakikada Tom Cairney'den geldi. Son dakikaları nefes kesen maçta Fulham adına Dennis Odoi, 70. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
4 YIL SONRA...
Bu sonucun ardından Fulham, Wolverhampton Wolves ve Cardiff City'nin ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
Fulham, 4 senenin ardından Premier Lig'de mücadele edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yarım Saat Sürdü, Sadece 20 Metrekare Alanı Islattı!
- Erdoğan'dan Sahilde İftarı Bekleyen Vatandaşlara Sürpriz Ziyaret
- Erdoğan'dan Polislere Müjde: Emekli Olmaları Halinde Maaşları Yüzde 20 Zamlı Olacak!
- Tuğçe Kazaz'dan Beyin Yakan Sorular! Kim Kimin Adamı Anlaşılamadı
- İsmet Yılmaz, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar