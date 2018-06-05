Trabzonspor'la bireysel olarak başarılı bir sezon geçiren Abdülkadir Ömür'e teklif yağıyor...

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre son olarak 19 yaşındaki yıldızı kıskacına alan Premier Lig ekibi Leicester City, 'Türk Messi' lakaplı Ömür için Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı. Ada'da sezonu 9. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon için kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak isteyen İngiliz ekibi, Trabzonspor'a 20 milyon poundluk teklif sundu. 29 maçta 3 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Abdülkadir'in de teklife sıcak bakabileceği bildirildi.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Maddi sorunlarla boğuşan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu; Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e gelen tekliflerin Fırtına'nın bir yıllık maliyetlerine bedel olduğu açıklaması yapmıştı. Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunu yarın toplayarak son kararını vereceği öğrenildi. Ancak Ağaoğlu'nun hem Yusuf Yazıcı'yı hem de Abdülkadir Ömür'ü kesinlikle satmayı düşünmediği de biliniyor. Yine de nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: haberinburada