Porto, Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Alex Telles'i Satmıyor
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Porto, Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Alex Telles'i Satmıyor

PORTO, GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU ALEX TELLES'İ SATMIYOR

Portekiz Ligi ekibi Porto, Brezilyalı sol bek Alex Telles'in satılık olmadığını duyurdu.

Tarih : 10 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Porto, Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Alex Telles'i Satmıyor(7/10)3

Porto'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in geleceği belli oluyor.

40 MİLYON EURO GETİRİRLERSE...

Portekiz basınının haberine göre Porto, Alex Telles'in satılık olmadığını açıkladı. Liverpool, Chelsea ve İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alan Telles'in ancak sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceğini belirtildi.

İki sezon önce 6.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 45 maçta 4 gol ve 20 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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