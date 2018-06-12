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Portekizli Kaleci Beto'dan Euro 2024 Adaylığına Destek
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Portekizli Kaleci Beto'dan EURO 2024 adaylığına destek

PORTEKİZLİ KALECİ BETO'DAN EURO 2024 ADAYLIĞINA DESTEK

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek veren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, "Türkiye böyle bir fırsatı kesinlikle hak ediyor" dedi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Portekizli Kaleci Beto'dan Euro 2024 Adaylığına Destek(7/10)3

Beto, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda, EURO 2024 adaylığı için en iyi adayın Türkiye olduğunu belirtti. Türkiye'nin futbol anlamında çok yatırım yapmış bir ülke olduğunu vurgulayan Beto, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE BÖYLE FIRSATI KESİNLİKLE HAK EDİYOR"

"Gerek sahalar gerekse kulüp tesisleri anlamında çok iyi seviyelerde ve yüksek yatırımları olan bir ülke. O yüzden bence bu organizasyon için çok önemli bir ülke. Bir sezonumu İzmir'de geçirdim ve gerçekten futbola elverişli ve çok turistik bir şehir. Bence Türkiye böyle bir fırsatı kesinlikle hak ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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