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Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU

Portekiz Milli Takımının 2018 dünya kupası kadrosunda Beşiktaş'tan Pepe ve Qauresma, Göztepe'den ise kaleci Beto yer aldı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Portekiz'in Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu(10/10)6

Portekiz Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na katılacağı kadro açıklandı.

Portekiz Milli Takımı kadrosunda Spor Toto Süper Lig'den 3 oyuncu yer aldı. Fernando Santos'un kadrosunda Göztepe'den kaleci Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma yer aldı.

İŞTE PORTEKİZ'İN KADROSU

Kaleci: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patrício (Sporting)

Defans: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), William Carvalho (Sporting)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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