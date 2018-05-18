PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU
Portekiz Milli Takımının 2018 dünya kupası kadrosunda Beşiktaş'tan Pepe ve Qauresma, Göztepe'den ise kaleci Beto yer aldı.
Portekiz Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na katılacağı kadro açıklandı.
Portekiz Milli Takımı kadrosunda Spor Toto Süper Lig'den 3 oyuncu yer aldı. Fernando Santos'un kadrosunda Göztepe'den kaleci Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma yer aldı.
İŞTE PORTEKİZ'İN KADROSU
Kaleci: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patrício (Sporting)
Defans: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Ruben Dias (Benfica)
Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), William Carvalho (Sporting)
Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
Kaynak: haberinburada
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