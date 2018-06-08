Çin'de Abd'li Diplomatlarda Yine Esrarengiz Hastalık Belirtileri Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Seçimini Değerlendirdi
Kalk Gidelim Dizisinin Setinde Ortalık Karıştı
Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!
Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Erdoğan'dan Canlı Yayında Kritik Açıklama: Türkiye'de Telefonu En Çok Dinlenen Benim
Ramil Guliyev'den Bir Zafer Daha!
Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil
Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
Survivor'dan Elenen Cumali Ve Ramazan Arasından Gerginlik!
Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi
Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı
Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Galatasaray'dan Resmi Balotelli Açıklaması
Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac
Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı

Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi

PORTEKİZ HAZIRLIK MAÇINDA CEZAYİR'İ 3-0 YENDİ

Dünya Kupası öncesi Cezayir ile hazırlık maçı yapan Portekiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi(10/10)6

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Gonçalo Guedes ile öne geçen Portekiz, 37. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık Portekiz'in üstünlüğüyle girildi.

SON SÖZÜ GUEDES SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son sözünü 55. dakikada Gonçalo Guedes söyledi ve Portekiz, Ceazyir'i 3-0 mağlup etti.

Portekiz'de Pepe 90, Quaresma ise 26 dakikada sahada kaldı. Beto ise süre almadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Portekiz  Hazırlık  Maçında  Cezayir  İ  3-0  Yendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER