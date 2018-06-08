Dünya Kupası öncesi Cezayir ile hazırlık maçı yapan Portekiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Gonçalo Guedes ile öne geçen Portekiz, 37. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık Portekiz'in üstünlüğüyle girildi.

SON SÖZÜ GUEDES SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son sözünü 55. dakikada Gonçalo Guedes söyledi ve Portekiz, Ceazyir'i 3-0 mağlup etti.

Portekiz'de Pepe 90, Quaresma ise 26 dakikada sahada kaldı. Beto ise süre almadı.

Kaynak: haberinburada