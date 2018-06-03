Türkiye Operasyon Sinyali Vermişti! Abd Askerleri Sincar'a Konuşlandı
Erbakan'ın Oğlu, Milli Görüş'ün Yeni Partisini Ne Zaman Kuracağını Açıkladı
2'si Çocuk 3 Kişinin Kaybolduğu Kelit Çayı'na 1 Çocuk Daha Düşüp Kayboldu
Portekiz-Belçika Maçında Kazanan Çıkmadı!
Ünlü Anketçi Duyurdu: Muharrem İnce, Ecevit'i Geride Bırakacak
İsmailağa Cemaatinin Seçimlerde Destekleyeceği Aday Belli Oldu
Orgeneral Akar, Hakkari'de Birlikleri Denetledi, Mehmetçik İle İftar Yaptı
Yük Treninin Üzerine Kaya Düştü: 1 Yaralı!
Alman Gazetesinden Nato İddiası: Rusya'ya Karşı 30 Bin Kişilik Birlik Kurulacak!
İstanbul'da Feci Kaza! Belediye İşçilerini Taşıyan Araca Çarptı: 2 Ölü
Erdoğan'dan İnce'ye: Biz Teröristlerin Apoletini Söktük, Mücadele Edenlerin Değil!
Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Fenerbahçe Seçimlerinin Tartışılan İsmi Ümit Özat'tan Açıklama Geldi
'son Arzusu' Dediler, Rotayı Değiştirip Raife Nine'nin Yanına Gitti
Tofaş, Anadolu Efes'i 76-70 Mağlup Ederek Finale Yükseldi
Miting Öncesi Yollar Belediye Kamyonlarıyla Kapatıldı, Akşener Ateş Püskürdü
Muharrem İnce, Selfie Çekinmek İsteyen Vatandaşı Elinin Tersiyle İtti
Tsk'nın Yeni Gözdesi: Tepegöz! En Ufak Detayı Bile Kaçırmıyor
İyi Parti Edirne 1'inci Sıra Milletvekili Adayı İstifa Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş

Portekiz-Belçika maçında kazanan çıkmadı!

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇINDA KAZANAN ÇIKMADI!

Süper Lig'de forma giyen Beto, Pepe ve Quaresma'nın da forma giydiği hazırlık maçında Portekiz, Belçika ile 0-0 berabere kaldı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Portekiz-Belçika Maçında Kazanan Çıkmadı!(6/10)2

Belçika, hazırlık maçında sahasında ağırladığı Portekiz ile 0-0 berabere kaldı.

PEPE MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Belçika'da Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens gibi isimler ilk 11'de başlarken Portekiz'de Beto, Pepe ilk 11'de başlarken Ronaldo maç kadrosunda yer almadı. Ricardo Quaresma ise 63'te Gelson Martins'in yerine oyuna dahil oldu.

KOMPANY, SAKATLIK NEDENİYLE MAÇI TAMAMLAYAMADI

İki takım da hücumda pek yaratıcılık gösteremezken maç 0-0 sona erdi. Belçika'da 55'te sakatlanan Vincent Kompany yerini Boyata'ya bırakmak zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Portekiz-Belçika  Maçında  Kazanan  Çıkmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER