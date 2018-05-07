Fatih Portakal Twitter'da, "Mevcut adaylar İnce, Akşener ve Karamollaoğlu toplu söyleşiye aynı anda katılır diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı izin verirse Demirtaş'ta olur diyorum." dedi.

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından 24 Haziran seçimi öncesinde, cumhurbaşkanı adaylarının soru-cevap ve söyleşi programlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Portakal, Twitter'da "Mevcut adaylar İnce, Akşener ve Karamollaoğlu toplu söyleşiye aynı anda katılır diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı izin verirse Demirtaş'ta olur diyorum." diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi üzerine yaptığı 'Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim' açıklamasının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İNCE, AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU KATILIR, ADALET BAKANLIĞI İZİN VERİRSE DEMİRTAŞ'TA OLUR"

Fatih Portakal yaptığı paylaşım şöyle:

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Kaynak: haberinburada