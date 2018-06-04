POMPEO İLE GÖRÜŞEN ÇAVUŞOĞLU: YOL HARİTASINI KONUŞTUK
Son dakika! Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yol haritasını konuştuk" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşme sona erdi.
ÇAVUŞOĞLU VE POMPEO 1 SAAT GÖRÜŞTÜ
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü.
GÜLEN'İN İADESİ KONUŞULDU
Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.
Çavuşoğlu'nun, Pompeo görüşmesine ilişkin kısa süre içinde basın mensuplarına değerlendirme yapacağı kaydedildi.
"İKİ ÜLKE ARASINDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"
Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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