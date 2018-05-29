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Pompaya ÖTV ayarı! Vatandaşın cebine dokunmadı

POMPAYA ÖTV AYARI! VATANDAŞIN CEBİNE DOKUNMADI

Akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 08:10
Puan Ver : Pompaya Ötv Ayarı! Vatandaşın Cebine Dokunmadı(6/10)2

Piyasalarda yaşanan hareketlerin ardından akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkan zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

8 KURUŞLUK 'ZAM'A ÖTV AYARI

AA'nın aktardığına göre; Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulandı.

FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün gece yarısından itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,1241 liradan 2,0424 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,2461 liradan, 2,1644 liraya, motorinde 1,5679 liradan 1,4871 liraya, LPG'de kilogramda 1,6501'den 1,5121'e düşürüldü.

GAZYAĞINA İNDİRİM YAPILDI

Öte yandan EPGİS, gazyağı fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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