Polonyalı futbolcu Michal Pazdan, röportaj sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ışığın gazeteci üzerine düşmesini son anda engelledi. Bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

2018 Dünya Kupası öncesi gazeteci Sylwia Dekiert, Polonyalı futbolcularla röportaj gerçekleştirdi.

Sylwia Dekiert'in Michal Pazdan ile röportaj yaptığı sırada ise ilginç bir olay yaşandı.

OLASI BİR KAZAYI ÖNLEDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ışık tam gazeteci Sylwia Dekiert'in üzerine gelecekken yıldız futbolcu müthiş refleksi ile olası bir kazayı önledi.

Pazdan ve Dekiert bu görüntüleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada