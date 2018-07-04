Ebru Polat'ın, Kardashian Pozu Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı!
Survivor Merve'nin Tesettürlü Fotoğrafı Olay Oldu!
Ekonominin Patronu 'zamlar Otomatik' Diyerek Nedenini Açıkladı!
Polisten Türkiye Genelinde Dev Operasyon! Her Yer Didik Didik Aranıyor
Fenerbahçe'den 81 Milyonluk Borç Açıklaması!
Süper Lig'de 2018-2019 Sezonunun İsmi Belli Oldu
Restorasyonu 2 Yıl Sürdü! İşte Atatürk'ün Makam Aracı
Whatsapp'tan Kullanıcılarına Müjde: Binlerce Dolar Dağıtacak
Araç Kalabalığın Ortasına Daldı! Korkunç Kaza Kamerada
16 Yaşındaki Kız, Erkeklere Çıplak Pozlarını Gönderip Hediye Aldırıyor
Dünyaca Ünlü Bankadan Çok Kritik Uyarı: 98 Krizi Tekrarlanabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak Mı? Destici İddialara Son Noktayı Koydu
Bodrum'da Uber Avı! Her 3 Araçtan 2'sine Ceza Kesildi
Yüzlerce Kızı Kaçıran Eli Kanlı Terör Örgütü, Plastik Poşeti Yasakladı
İki Kardeşin Eve Götürdüğü Mühimmat Patladı: 3 Yaralı
Muharrem İnce, Ysk'nın Açıkladığı Resmi Sonuçları Değerlendirdi
Türkiye'yi Sarsan Küçük Kız Ölümlerinin Ardından Kritik İdam Çıkışı!
Rusya İle Öso Ateşkes Konusunda Anlaşma Sağlayamadı
Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
Ysk Başkanı Güven, Erdoğan'ın Mazbatasını Tbmm'ye Teslim Etti

Polisten Türkiye genelinde dev operasyon! Her yer didik didik aranıyor

POLİSTEN TÜRKİYE GENELİNDE DEV OPERASYON! HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile operasyon düzenledi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 23:40
Puan Ver : Polisten Türkiye Genelinde Dev Operasyon! Her Yer Didik Didik Aranıyor(8/10)4

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile 3 bin 53 ikamette "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon" düzenlendi.

BİN 314 ŞAHIS YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169, yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin 314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 kesici alet, 36 mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polisten  Türkiye  Genelinde  Dev  Operasyon  Her  Yer  Didik  Didik  Aranıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER