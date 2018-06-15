POLİSTEN KAÇARKEN ÖLÜME ATLAYAN GENÇ, YAKALANMAKTAN KURTULAMADI
Kıbrıs'ta polis, içinde 5 öğrencinin bulunduğu eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Öğrencilerden biri, kaçmak için evin 2. katından atlayınca ayağında kırıklar meydana geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bulunan 5 öğrenciden Sabit C., 2'nci katın penceresinden atlayınca topuk kemikleri kırıldı. Hastaneye sedyeyle getirilen Sabit C. ile 4 arkadaşı tutuklandı.
POLİSTEN KAÇTI, PENCEREDEN ATLADI
Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 5 öğrencinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında polisi karşısında gören gençlerden Sabit C., yakalanmamak için odalardan birinin penceresini açıp, atladı. Beton zemine düşen Sabit C., yaralandı. Evde bulunan İkbal S.Ö., Yunus H., Selinay Ö. ve Sultan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5,5 gr Hint keneviri ele geçirildi.
ADLİYEYE SEDYEYLE GETİRİLDİ
Öğrenciler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi yapılan Sabit C. de adliyeye sedyeyle getirildi. Ayakları alçıya alınan Sabit C., üzerindeki örtüyle yüzünü kapatarak gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.
"SATICI DEĞİLİM, İÇİCİYİM"
'Kanunsuz uyuşturucu madde alma', 'Kanunsuz uyuşturucu madde verme' ve 'Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sabit C., "Satıcı değil, içiciyim" dedi. Diğer öğrenciler de içici olduklarını söyledi.
Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği 5 öğrenci, cezaevine konuldu.
Kaynak: haberinburada
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