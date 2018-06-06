POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, HAVAYA SAVRULDU
Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüphelilerin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Beylikdüzü'nde otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
'DUR' İHTARINA UYMADILAR
Olay Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler dehşet saçtı. Şüpheliler önlerine çıkan bir aracı sollamak istedi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTILAR
Hızla giden otomobil, bu sırada Onur Sekizkardeş'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Onur Sekizkardeş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERADA
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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