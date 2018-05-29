POLİSİN YUMRUKLAYARAK TUTUKLADIĞI KADININ GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
ABD'de polis, elinde içki şişesi olan ve yaşının yasal alkol kullanma yaşından küçük olduğunu düşündüğü kadını yumruklayarak gözaltına almaya çalıştı. Olayın görüntüleri büyük tepkiye sebep oldu.
ABD'nin New Jersey Eyaleti, hafta sonu çirkin bir olaya sahne oldu. Polislerin sahilde oturan bikinili genç kadına sert müdahalesi, Facebook'ta 130 binden fazla kez paylaşıldı.
"BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"
Videoda kadının "Bana bunu yapmaya izniniz yok" ve "Ben yanlış hiçbir şey yapmadım" dediği, polisinse kadının kafasına yumruk attığı görülüyor.
POLİS ALKOL TESTİ YAPMAK İSTEYİNCE OLAY ÇIKTI
Emily Weinman, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, polislerin yakınlarındaki içki şişesini görmeleri üzerine harekete geçtiğini belirtti. Weinman'ın anlatımına göre; genç kadının eyalette resmi alkol kullanma yaşı olan 21'den genç olduğunu fark eden polisler, yakınlardaki içki şişesinin kapalı olmasını görmelerine rağmen, alkol testi yaptı. Alkol testinde sorun çıkmayan genç kadın, "Yapacak daha önemli işleriniz yok mu?" diye sorunca işler kızıştı.
YUMRUKLAYARAK TUTUKLADILAR
Polis ceza kesmek için genç kadının adını sordu. Weinman ise ne ceza keseceğini bilmediği ve güvenmediği polis memuruna, ismini söylemedi. Bunun üzerine polisler direnen genç kadına yumruk atarak tutuklamaya çalıştı. Weinman da yanlış bir şey yapmadığını haykırmaya başladı.
Boğuşma sırasında Weinman'ın 18 aylık kızının da çığlık attığı duyuldu.
Videonun yayıldığı sosyal medyadan polise yönelik tepkiler yükselmesi üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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