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Polisin, selde mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdığı anlar kamerada

POLİSİN, SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞI SIRTINDA TAŞIDIĞI ANLAR KAMERADA

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde bir trafik polisi, alt geçitte mahsur kalan vatandaşı sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Polisin, Selde Mahsur Kalan Vatandaşı Sırtında Taşıdığı Anlar Kamerada(10/10)6

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde bir trafik polisi, alt geçitte mahsur kalan vatandaşı sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

SIRTINA ALDIĞI VATANDAŞI GÜVENLİ BÖLGEYE KADAR TAŞIDI

Ankara'nın Kurtuluş semtinde yaşanan su baskınında bir vatandaş alt geçitte mahsur kaldı. Olayı gören bir trafik polisi, suyun içindeki vatandaşa kadar yürüyerek gitti. Polis memuru, daha sonra sırtına aldığı vatandaşı güvenli bölgeye kadar taşıdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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