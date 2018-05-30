İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın
Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
Barcelona Transfer Uzmanını İstiyor
Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Ysk'dan Hdp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş İçin Kritik Karar!
İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
Taraftarın Tepkisi İşe Yaradı, Göztepe Kombinede İndirime Gitti
Ünlü Futbolcu Fernando Torres, Japonya'ya Transfer Oldu
Sivasspor'da Tamer Tuna Dönemi Resmen Başladı
5 Kişilik Aileyi Yakarak Katleden Zanlılar İçin Rekor Hapis İstendi!
Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
Karısını Döven Koca Vatandaşlardan Öldüresiye Dayak Yedi
Milli Futbolcu Okan Kocuk, Ailevi Problemleri Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı
Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı
Hdp'nin 1. Sıraya Koyduğu Adayı Serbest Bırakıldı
Süper Ligde Beklenmedik Ayrılık
Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı

Polisin Dikkati ile 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu

POLİSİN DİKKATİ İLE 100 BİN LİRAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRMAKTAN KURTULDU

Eskişehir'de polislerin telaşlı halinden şüphelenip durdukları yaşlı adam, 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu(7/10)3

Eskişehir'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.

POLİSLER DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir banka şubesinden elinde poşetle çıkıp telaşlı halde yürüyen Süleyman Ö.'nün durumundan şüphelendi.

"BANKAYA GÖTÜRÜP HESAPLARINA YATIRACAĞIM"

Ekiplerinin yanına gittiği Süleyman Ö., polislere, kendisini telefonla bir kişinin aradığını söyleyerek, "Bu kişi kendisini bana polis olarak tanıttı. Terör örgütü ile bağlantımın olduğunu belirlediklerini, bundan kurtulmam için bir banka şubesindeki hesaba 100 bin lira para yatırmam gerektiğini söyledi. Bende paramın olduğu banka şubesinden 100 bin lira çektim. Poşet içerisine koyduğum bu paraları diğer bankaya götürüp onların verdiği hesaba yatıracağım" dedi.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Polisler, Süleyman Ö.'ye, hiç bir kamu görevlisinin bu şekilde kimseye telefon etmeyeceğini, bunu yapan kişilerin telefon dolandırıcıları olduğunu söyledi. Süleyman Ö., kendisini dolandırılmaktan son anda kurtaran polislere teşekkür etti. Süleyman Ö., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polisin  Dikkati  İle  100  Bin  Lirayı  Dolandırıcılara  Kaptırmaktan  Kurtuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER