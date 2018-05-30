POLİSİN DİKKATİ İLE 100 BİN LİRAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRMAKTAN KURTULDU
Eskişehir'de polislerin telaşlı halinden şüphelenip durdukları yaşlı adam, 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.
Eskişehir'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.
POLİSLER DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ
Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir banka şubesinden elinde poşetle çıkıp telaşlı halde yürüyen Süleyman Ö.'nün durumundan şüphelendi.
"BANKAYA GÖTÜRÜP HESAPLARINA YATIRACAĞIM"
Ekiplerinin yanına gittiği Süleyman Ö., polislere, kendisini telefonla bir kişinin aradığını söyleyerek, "Bu kişi kendisini bana polis olarak tanıttı. Terör örgütü ile bağlantımın olduğunu belirlediklerini, bundan kurtulmam için bir banka şubesindeki hesaba 100 bin lira para yatırmam gerektiğini söyledi. Bende paramın olduğu banka şubesinden 100 bin lira çektim. Poşet içerisine koyduğum bu paraları diğer bankaya götürüp onların verdiği hesaba yatıracağım" dedi.
POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Polisler, Süleyman Ö.'ye, hiç bir kamu görevlisinin bu şekilde kimseye telefon etmeyeceğini, bunu yapan kişilerin telefon dolandırıcıları olduğunu söyledi. Süleyman Ö., kendisini dolandırılmaktan son anda kurtaran polislere teşekkür etti. Süleyman Ö., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye, Mesai Saatleri En Yüksek Ve Çalışma Şartları Ağır Olan Birinci Ülke Oldu
- Seçim İptal Olacak İddialarına Ak Parti'den İlk Yanıt: Söz Konusu Değil
- Kemal Sunal Filmlerinden İlham Alan Girişimci, Mobil Köy Yumurtası Servisi Kurdu
- Tuncay Özkan, Çalışmalarını Anlattığı Esnada Cnn Türk'ün Erdoğan'a Geçmesine Çok Bozuldu
- Pazarın Savaş Alanına Döndüğü Silahlı Kavga Kamerada
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
- Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!
- İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
- Akaryakıt Zammı Ötv Düzenlemesiyle İkinci Defa Pompaya Yansımadı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
- Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
- Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
- Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar