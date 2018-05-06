POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI! EVİNİ SOYAN HIRSIZ AMCASININ OĞLU ÇIKTI
Ankara'da bir hırsız arkadaşlarıyla amcasının oğlunun evini soydu, ardından eşyaları satmak isterken yakalandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde amcasının oğlunun evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATARKEN YAKALANDILAR
Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G, İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HIRSIZ, AMCASININ OĞLUNUN EVİNİ SOYMUŞ
Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D'ye ait ikametten çaldıklarını itiraf etti.
Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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