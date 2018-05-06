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Polis suçüstü yakaladı! Evini soyan hırsız amcasının oğlu çıktı

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI! EVİNİ SOYAN HIRSIZ AMCASININ OĞLU ÇIKTI

Ankara'da bir hırsız arkadaşlarıyla amcasının oğlunun evini soydu, ardından eşyaları satmak isterken yakalandı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Polis Suçüstü Yakaladı! Evini Soyan Hırsız Amcasının Oğlu Çıktı(9/10)5

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde amcasının oğlunun evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI EŞYALARI SATARKEN YAKALANDILAR

Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G, İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HIRSIZ, AMCASININ OĞLUNUN EVİNİ SOYMUŞ

Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D'ye ait ikametten çaldıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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