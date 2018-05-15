POLİS MEMURU VELİ, OKUL ÖNÜNDE SOYGUN YAPMAYA ÇALIŞAN SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VURDU
Brezilya'da okul önünde bekleyen öğrenci ve velileri soymak için silahını çeken şüpheli, kızının etkinliği için okula gelen kadın polis memuru tarafından vurularak öldürüldü.
42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, izin gününün sabahında 7 yaşındaki kızıyla birlikte, Sao Paulo'nun Jardim dos Ipês bölgesindeki okulda düzenlenen Anneler Günü etkinliğine gidiyordu.
SOYGUNCUYU FARK EDİNCE SİLAHINA DAVRANDI
Tam okulun önüne geldiği sırada bir adam silahını çıkartarak, bölgedeki çocuk ve aileleri soymak istedi. Adamı fark eden Katia da Silva Sastre, silahındaki üç kurşunla soyguncuyu göğsünden vurdu.
SOYGUNCU HAYATINI KAYBETTİ
21 yaşındaki Elivelton Neves Moreira karşılık vermeye çalışsa da kurşunlarından biri yere isabet etti, diğeri ise tutukluk yapan silahın içinde kaldı. Adamın silahını da uzaklaştıran polis memuru, soygunu engelledi.
Cumartesi gerçekleşen olayın ardından hastaneye kaldırılan soyguncu, aynı gün hayatını kaybetti.
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Vali Márcio França, kadın polisi Pazar günü cesaretinden dolayı ödüllendirdi.
Kaynak: haberinburada
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