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Polis memuru serçeyi kalp masajı ile hayata döndürdü

POLİS MEMURU SERÇEYİ KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Adıyaman'da polis memuru, duvara çarpıp hareketsiz kalan serçeye kalp masajı yaptı. Serçe kısa sürede hayata döndü.

Tarih : 21 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Polis Memuru Serçeyi Kalp Masajı İle Hayata Döndürdü(6/10)2

Adıyaman'da polis memuru, duvara çarpıp hareketsiz kalan serçeye kalp masajı yaptı. Serçe kısa kalp masajı ile hayata döndü.

SERÇEYİ KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir polis memuru, duvara çarpıp yere düşen serçeyi masaj yaparak yeniden hareketlendirdi.

Ayniye Mahallesi'nde uçarken bir binanın duvarına çarpan serçe düştü.

Serçenin yerde hareketsiz kaldığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Selçuk Kösesakal, kuşa bir süre masajı yaptı.

SERÇE KISA SÜRE SONRA KENDİNE GELDİ

Masajının ardından kuş yeniden hareketlenerek uçtu.

Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, görevli polis memuru Kösesakal'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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