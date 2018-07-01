POLİS, MAGANDALARA KARŞI GÖREVLİ GİTTİĞİ DÜĞÜNDE DAYANAMAYIP ÇİFTE TELLİ OYNADI
Kırıkkale'de başlatılan "Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis" projesiyle bir çiftin düğününe giden şube müdürü ve yanındaki polisler dayanamayıp oynayınca büyük beğeni topladı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, düğün magandalarına karşı görevlendirilen polis memurları ile gittiği düğünde dayanamayıp çifte telli oynadı.
MAGANDALARA KARŞI HER DÜĞÜNE NÖBETÇİ POLİS
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis' kapsamında ilk uygulama kent genelindeki düğünlerde başladı.
ŞUBE MÜDÜRÜ YANINDAKİ POLİSLERLE DÜĞÜNE GİTTİ
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, görevi gereği polis memurları ile birlikte gittiği bir düğünde evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.
DAYANAMAYIP OYNAYAN POLİS, ALKIŞ TOPLADI
Düğünde düğün sahibi ve diğer davetlilerle bir süre oynayan Yay, çevredekiler tarafından büyük alkış topladı.
Kaynak: haberinburada
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