Kırıkkale'de başlatılan "Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis" projesiyle bir çiftin düğününe giden şube müdürü ve yanındaki polisler dayanamayıp oynayınca büyük beğeni topladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, düğün magandalarına karşı görevlendirilen polis memurları ile gittiği düğünde dayanamayıp çifte telli oynadı.

MAGANDALARA KARŞI HER DÜĞÜNE NÖBETÇİ POLİS

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis' kapsamında ilk uygulama kent genelindeki düğünlerde başladı.

ŞUBE MÜDÜRÜ YANINDAKİ POLİSLERLE DÜĞÜNE GİTTİ

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, görevi gereği polis memurları ile birlikte gittiği bir düğünde evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

DAYANAMAYIP OYNAYAN POLİS, ALKIŞ TOPLADI

Düğünde düğün sahibi ve diğer davetlilerle bir süre oynayan Yay, çevredekiler tarafından büyük alkış topladı.

Kaynak: haberinburada