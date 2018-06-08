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POLİS EVİ BASINCA GİYİNMEYE BİLE FIRSAT BULAMADILAR!


Polis evi basınca giyinmeye bile fırsat bulamadılar!
Tarih : 08 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Polis Evi Basınca Giyinmeye Bile Fırsat Bulamadılar!(8/10)4

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Polis kapıları kırarak içeri girdi. Şüphelilerden bazıları polisi karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı.

100 KİŞİLİK EKİP İLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi polislerinden oluşan 100 kişilik bir ekiple, bugün saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER GİYİNMEYE BİLE FIRSAT BULAMADI

Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Şüphelilerden bazıları bir anda polisleri karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramalarda, bir miktar esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

3'Ü KADIN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken gözaltı sayısında ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış olabileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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