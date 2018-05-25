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Polis Akademisine 25 Bin 500 Polis Adayı Alınacak

POLİS AKADEMİSİNE 25 BİN 500 POLİS ADAYI ALINACAK

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisi, 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirecek.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Polis Akademisine 25 Bin 500 Polis Adayı Alınacak(10/10)6

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak.

SINAV VE BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN DETAYLAR HENÜZ BELİRTİLMEDİ

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

4 YILDA 107 BİN 500 PERSONEL ALINDI

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı. Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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