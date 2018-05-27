Polis Akademisi, 73 İlde 7 Bin Bekçi Alacak
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Polis Akademisi, 73 ilde 7 bin bekçi alacak

POLİS AKADEMİSİ, 73 İLDE 7 BİN BEKÇİ ALACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımında yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığı, 73 il için 7 bin bekçi alımı yapacak. Başvuruları kabul edilen bekçilerin eğitimi de Akademi tarafından verilecek.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Polis Akademisi, 73 İlde 7 Bin Bekçi Alacak(6/10)2

Çarşı ve mahalle bekçisi alımında 2 Mart'tan itibaren yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçinin istihdamı sağlanacak. Bekçilerin eğitimini de Akademi verecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ AKADEMİ'NİN SİTESİNDEN DUYURULACAK

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

GEÇEN SENE VALİLİKLER ALIM YAPMIŞTI

Geçen yıl Kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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