POLİS, AK PARTİLİLER İLE CHP'LİLER ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
İzmit'te AK Partililer ile CHP'liler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulunurken, gazdan etkilenen CHP'lilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
İzmit'te, seçim sonuçlarını kutlayan AK Partililer ile CHP'li gençler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulunurken, gazdan etkilenen CHP'lilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
AK PARTİ'LİLER İLE CHP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
İzmit'te, AK Partililer seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından kutlamalarda bulundu. İddiaya göre, AK Partililer, Hürriyet Caddesi'nde araçlarla konvoy yaparak geçerken cadde üzerindeki CHP İzmit İlçe Başkanlığı'nın önüne çıkan partililerle aralarında sözlü tartışma oldu.
HÜRRİYET CADDESİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ULAŞIMA KAPATILDI
AK Partili ve CHP'liler arasında arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı sıktı. Hürriyet Caddesi polis ekipleri tarafından ulaşıma kesildi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe binasına gelerek, bilgi alırken, yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedi.
BİBER GAZINDAN ETKİLENEN PARTİLİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Biber gazından etkilenen yaklaşık 15 CHP'liye parti binasına gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Biber gazından etkilenen bazı partililer Seka ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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